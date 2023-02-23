Луганск, , 09:40 — REGNUM Сотрудники военкоматов на Украине отправляются на фронт из ряда областей, поскольку ВСУ не хватает людей. Об этом 23 февраля сообщает военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Побег с Украины Сергей Корсун © ИА REGNUM

Марочко цитирует приказ украинского командования, согласно которому поручено «проработать вопрос по формированию сводных групп из военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки».

Это касается пока не всех военкоматов Украины, а только расположенных в Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областях. Каждая группа должна включать 120 человек.

Сводные группы будут включены в состав сухопутных войск для дальнейшей отправки в подразделения со склада 14 ОТБр, 93 ОМБр, 24 ОМБр. Именно в этих подразделениях не хватает людей, отмечается в приказе.

«С целью поддержания необходимого уровня укомплектованности территориальных центров комплектования и социальной поддержки назначать на освободившиеся должности военнослужащих, которые ранее получили ранения или увечья, имеющих группу пригодности «Г» и прошли реабилитацию», — цитирует Марочко приказ украинского министра обороны Алексея Резникова.

Глава минобороны Украины ждёт доклада о проделанной работе до 13 марта. Резников уточняет, что сам будет контролировать выполнение приказа.

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