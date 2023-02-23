Москва, , 09:31 — REGNUM Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов в интервью РИА Новости 23 февраля назвал причины нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов © Александр Щербак/ТАСС

«Движение навстречу друг другу, возвращение к отношениям добрососедства и сотрудничества — это не конъюнктурный, а долгосрочный интерес и Турции, и Сирии», — заявил дипломат.

Также Богданов отметил, что нормализация отношений двух стран не связана с электоральным процессом в Турции.

Ранее сообщалось, что представители Компартии Греции обратились к ЕС с призывом отменить санкции в отношении Сирии из-за перенесенных страной землетрясений.

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