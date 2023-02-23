В МИД РФ объяснили причины нормализации отношений между Сирией и Турцией
Москва, 23 февраля 2023, 09:31 — REGNUM Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов в интервью РИА Новости 23 февраля назвал причины нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
«Движение навстречу друг другу, возвращение к отношениям добрососедства и сотрудничества — это не конъюнктурный, а долгосрочный интерес и Турции, и Сирии», — заявил дипломат.
Также Богданов отметил, что нормализация отношений двух стран не связана с электоральным процессом в Турции.
Ранее сообщалось, что представители Компартии Греции обратились к ЕС с призывом отменить санкции в отношении Сирии из-за перенесенных страной землетрясений.
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