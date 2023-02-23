В Саратовской области четырёх человек госпитализировали с отравлением угарным газом

Красноармейск, Саратовская область, , 09:28 — REGNUM Четыре человека были госпитализированы в ночь на 23 февраля с подозрением на отравление угарным газом в городе Красноармейске Саратовской области. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«По предварительным данным, 23 февраля в ночное время из квартиры в Красноармейске в медицинское учреждение были госпитализированы несовершеннолетние мальчик с девочкой, а также их бабушка и дедушка с подозрением на отравление угарным газом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следователями было организована проверка по этому факту. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Дагестане отравились угарным газом пятеро детей и взрослый. Их доставили в больницу, по предварительным данным, угрозы жизни нет.