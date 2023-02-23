Москва, 23 февраля, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Проведённая 22 февраля атака в отношении ряда региональных радиостанций РФ, в результате которой в прямой эфир вышли ложные сообщения о воздушной тревоге, может оказаться репетицией информационного теракта на российские электронные СМИ в День защитника Отечества. Такое мнение 23 февраля высказали технические специалисты, которые изучают последствия указанного происшествия, их слова приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

«Речь идёт о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идёт фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий», — заявил занимающийся расследованием инцидента IT-специалист.

Также указывается, что эксперты рассказали, что злоумышленники со второй половины января 2023 года делали попытки отправки сигнала на спутники РФ, чтобы блокировать вещание российских СМИ.

Кроме того, уточняется, что в технической службе медиагруппы «Россия сегодня», в состав которой входит радио Sputnik, сообщили о получении данных о ложном сигнале, который не был зафиксирован специалистами.

«Теперь понятно, что это может быть проверкой наших слабых сторон. Мы приняли максимум усилий к тому, чтобы защитить все каналы передачи данных», — пояснили в технической службе.

Отметим, 22 февраля МЧС РФ сообщило, что в результате атаки хакеров в некоторых российских регионах в эфире радиостанций прозвучали ложные сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Ведомство подчеркнуло, что сообщения были ложными и не соответствующими действительности.