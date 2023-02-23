Мелитополь, 23 февраля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Нападение на Запорожскую область готовят ВСУ, 23 февраля заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

ВСУ, рассказал Рогов, концентрируют войска в Днепропетровской области. Здесь готовится наступление на южном участке фронта и нападение на Запорожскую область.

«Нападение готовится на весну, — сказал Рогов. — У меня практически нет сомнений, что они попытаются сунуться, если мы не ударим превентивно».

Киев таким образом хочет показать хозяевам в Вашингтоне, что ВСУ могут воевать. Как сообщил Рогов в интервью РИА Новости, это нужно, чтобы получить от НАТО новое финансирование.

Напомним, по информации, которой располагает Рогов, украинские боевики нацелились на осуществление провокаций в ближайшие дни.

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