Пхеньян, , 09:12 — REGNUM Японский специалист по Северной Корее Хадзимэ Идзуми в беседе с РИА Новости заявил, что испытанная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15» уже может быть размещена Пхеньяном в направлении США.

Ракета «Хвасон-15» © EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY/ТАСС

«Важно то, что «Хвасон-15» более стабильна, чем «Хвасон-17», а значит, имеет больше возможностей. И я считаю, что КНДР могла уже разместить МБР «Хвасон-15» в направлении США», — приводит агентство слова эксперта 23 февраля.

Также Идзуми отметил, что «Хвасон-15» достаточно сильны, чтобы достичь любой точки континентальной территории Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что Северная Корея провела испытания МБР «Хвасон-15» в воскресенье, 19 февраля.

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