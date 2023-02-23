WSJ: Вашингтон может обнародовать разведданные о «передаче» КНР оружия РФ
Вашингтон, 23 февраля 2023, 09:11 — REGNUM Возможность публикации разведданных, которые, по мнению американской стороны, якобы свидетельствуют о рассмотрении Пекином возможности передачи вооружений России, изучается в данный момент властями США. Об этом 22 февраля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Как пишет издание, на данный момент, хотя администрация президента США Джо Байдена ведёт работу по рассекречиванию такой информации для её обнародования, окончательное решение об их обнародовании и сроках этого пока не принято.
Также утверждается, что Китай якобы может помогать России в восполнении запаса боеприпасов и поставках попавших под санкции Запада товаров, к примеру, электроники, а не своего передового оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в минфине США пригрозили введением санкций против китайских компаний, которые сотрудничают с Россией.