Вашингтон, 23 февраля, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Возможность публикации разведданных, которые, по мнению американской стороны, якобы свидетельствуют о рассмотрении Пекином возможности передачи вооружений России, изучается в данный момент властями США. Об этом 22 февраля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Как пишет издание, на данный момент, хотя администрация президента США Джо Байдена ведёт работу по рассекречиванию такой информации для её обнародования, окончательное решение о её обнародовании и сроках этого пока не принято.

Также утверждается, что Китай якобы может помогать России в восполнении запаса боеприпасов и поставках попавших под санкции Запада товаров, к примеру электроники, а не своего передового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в минфине США пригрозили введением санкций против китайских компаний, которые сотрудничают с Россией.