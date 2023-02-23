Киев, 23 февраля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. В четырёх украинских регионах утром 23 февраля объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 8:49 мск тревога объявлена в Днепропетровской области, в 8:50 мск — в Харьковской области.

В 9:00 мск воздушную тревогу объявили на территории Полтавской области, в 9:03 мск — в Сумской области.

Напомним, накануне, 22 февраля, воздушная тревога на Украине объявлялась во всех регионах.