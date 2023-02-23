Сын бывшего президента Украины Януковича перевёл свой бизнес в Донецк под российскую юрисдикцию

Донецк, , 08:59 — REGNUM Свой бизнес перевёл под российскую юрисдикцию сын бывшего президента Украины Виктора Януковича — Александр Янукович. Об этом 23 февраля сообщает РИА Новости.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что, по данным ЕГРЮЛ, принадлежащей Александру Януковичу компанией «МАКО Холдинг» 17 января 2023 года была подана заявка о внесении сведений в российский реестр юридических лиц. При этом заявление приняла межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по ДНР.

Также указывается, что на данный момент компания сына экс-президента Украины со своими структурами зарегистрирована на улице Артёма в Донецке.

При этом уточняется, что до этого указанная фирма де-юре находилась под юрисдикцией Киева и базировалась в Краматорске, на данный момент захваченном вооружёнными формированиями Украины.

Кроме того, добавляется, что названная компания работала на украинском рынке с 2006 года, занимаясь строительством и управлением офисной и гостиничной недвижимостью, а также торговлей углем и промышленным оборудованием. В настоящий момент она попала под санкции Евросоюза и США.