Донецк, 23 февраля, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Свой бизнес перевёл под российскую юрисдикцию сын бывшего президента Украины Виктора Януковича — Александр Янукович. Об этом 23 февраля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что, по данным ЕГРЮЛ, принадлежащей Александру Януковичу компанией «МАКО Холдинг» 17 января 2023 года была подана заявка о внесении сведений в российский реестр юридических лиц. При этом заявление приняла межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по ДНР.

Также указывается, что на данный момент компания сына экс-президента Украины со своими структурами зарегистрирована на улице Артёма в Донецке.

При этом уточняется, что до этого указанная фирма де-юре находилась под юрисдикцией Киева и базировалась в Краматорске, на данный момент захваченном вооружёнными формированиями Украины.

Кроме того, добавляется, что названная компания работала на украинском рынке с 2006 года, занимаясь строительством и управлением офисной и гостиничной недвижимостью, а также торговлей углем и промышленным оборудованием. В настоящий момент она попала под санкции Евросоюза и США.