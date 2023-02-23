Луганск, 23 февраля, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Увеличить численность контингента на опорных пунктах и на наблюдательных постах в зоне СВО распорядилось командование ВСУ, заявил 23 февраля военный эксперт Андрей Марочко. Это распоряжение украинского командования вступило в силу с 23 февраля.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press ВСУ

«В красной зоне, то есть на передовых позициях, предписано увеличить численность личного состава на наблюдательных постах и опорных пунктах», — сказал Марочко.

В интервью ТАСС он добавил, что с 23 февраля в ВСУ «запрещены все увольнительные и отпуска», а также ротации, при этом любые перемещения украинским боевикам разрешены «только в случае крайней необходимости».

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ усиливают позиции на краснолиманском и купянском направлениях.