Донецк, , 08:54 — REGNUM За прошедшие сутки в результате обстрелов территорий Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины погиб очень человек.

Последствия обстрела Донецка © Владимир Гердо/ТАСС

«За минувшие сутки… в результате обстрелов ВСУ на территории ДНР (Донецкой Народной Республики) погиб один человек и еще один мирный житель получил ранение», — говорится в сообщении, опубликованном 23 февраля в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ в четверг, 23 февраля, менее чем за два часа выпустили по городу Донецку более трех десятков снарядов натовского калибра 155 мм.

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