Донецк, 23 февраля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в результате обстрелов территорий Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины погиб один человек.

Владимир Гердо/ТАСС Последствия обстрела Донецка

«За минувшие сутки… в результате обстрелов ВСУ на территории ДНР (Донецкой Народной Республики) погиб один человек и еще один мирный житель получил ранение», — говорится в сообщении, опубликованном 23 февраля в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ в четверг, 23 февраля, менее чем за два часа выпустили по городу Донецку более трех десятков снарядов натовского калибра 155 мм.