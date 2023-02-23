Москва, 23 февраля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Российские войска в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине впервые применили новую тактику уничтожения позиций киевских вооружённых формирований с помощью заминированного бронетранспортёра МТ-ЛБ. Об этом 23 февраля сообщает телеграм-канал «Русская весна».

Юрий Смитюк/ТАСС Бронетранспортер МТ-ЛБ

По информации телеграм-канала, российские военные направили к опорному пункту ВСУ бронетранспортёр МТ-ЛБ без людей, который был загружен шнурами для разминирования и бомбами, и, когда к бронемашине приблизились украинские военные, произвели её подрыв.

Также к сообщению прикреплена снятая военнослужащим ВСУ видеозапись, на которой запечатлены последствия взрыва — практически выжженная лесопосадка. Уточняется, что в результате подрыва бронетранспортёра погибли не менее 50 военных вооружённых формирований Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник штаба танкового батальона Степан Белов рассказал, что российские танкисты настолько профессиональны, что уничтожат любое количество техники противника, считает Герой России, начальник штаба танкового батальона.