Москва, 23 февраля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Москва работает в направлении сохранения формата переговорного механизма по Приднестровью, заявил в четверг, 23 февраля, заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Заместитель главы МИД России Михаил Галузин

«Россия предпринимает политико-дипломатические усилия с целью сохранения формата [действующего — ред.] переговорного механизма. Главное сейчас — не допустить еще большей деградации диалога между Кишиневом и Тирасполем», — отметил Галузин.

Напомним, что в последний раз переговоры по приднестровскому урегулированию проходили в октябре 2019 года, однако жесткая политика новоизбранного президента Молдавии Майи Сандру в отношении Тирасполя помешала участникам переговоров прийти к консенсусу.

Ранее сообщалось, что глава МИД Приднестровской Молдавской Республики обвинил Кишинев в уклонении от двустороннего диалога.