Марочко заявил об усилении позиций ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Луганск, , 08:39 — REGNUM Запасные позиции ВСУ усилены на двух направлениях в зоне СВО, 23 февраля сообщает в своем телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.

Андрей Марочко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На купянском и краснолиманском направлении отмечено усиление запасных позиций противника», — говорится в сообщении.

По данным Марочко, вторая и третья линии обороны ВСУ на этих двух направлениях усилены личным составом, противотанковыми огневыми средствами и ПЗРК.

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Напомним, Минобороны РФ регулярно информирует о потерях ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях.

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