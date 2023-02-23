ВСУ усилили позиции на купянском и краснолиманском направлениях — Марочко
Марочко заявил об усилении позиций ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях
Луганск, 23 февраля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Запасные позиции ВСУ усилены на двух направлениях в зоне СВО, 23 февраля сообщает в своем телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.
Иван Шилов ИА REGNUM
Андрей Марочко
«На купянском и краснолиманском направлении отмечено усиление запасных позиций противника», — говорится в сообщении.
По данным Марочко, вторая и третья линии обороны ВСУ на этих двух направлениях усилены личным составом, противотанковыми огневыми средствами и ПЗРК.
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Напомним, Минобороны РФ регулярно информирует о потерях ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях.