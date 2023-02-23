Профессионализм российских танкистов позволяет им уничтожить любое количество техники врага

Донецк, , 08:33 — REGNUM Российские танкисты настолько профессиональны, что уничтожат любое количество техники противника, считает Герой России, начальник штаба танкового батальона, Степан Белов. Интервью с ним 23 февраля показал тг-канал Министерства обороны России.

Танк Алексей Колчин (c) ИА REGNUM

С 24 февраля по настоящее время экипаж танка под командованием Белова уничтожил 16 танков, четыре БМП и БТР, десять единиц легкобронированной автомобильной техники противника и более 200 вражеских солдат.

Белов рассказал о бое, в котором его танк подбил три танка противника. Танк Белова занял выгодную позицию в лесополосе на господствующей высоте. В результате чего он уничтожил первый танк противника из засады, а затем, удачно маневрируя, подбил ещё два танка противника.

Белов отметил, что танки противника не являются устойчивыми к нашим снарядам и буквально после трёх попаданий у них срывает башню.

Герой России подчеркнул, что российские танки чрезвычайно хороши, а командиры грамотно ставят задачи подчинённым. И, конечно, считает Белов, многое зависит непосредственно от личного состава, который у него самый лучший.

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