Донецк, 23 февраля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Российские танкисты настолько профессиональны, что уничтожат любое количество техники противника, считает Герой России, начальник штаба танкового батальона Степан Белов. Интервью с ним 23 февраля показал тг-канал Министерства обороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Танк

С 24 февраля по настоящее время экипаж танка под командованием Белова уничтожил 16 танков, четыре БМП и БТР, десять единиц легкобронированной автомобильной техники противника и более 200 вражеских солдат.

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Белов рассказал о бое, в котором его танк подбил три танка противника. Танк Белова занял выгодную позицию в лесополосе на господствующей высоте. В результате чего он уничтожил первый танк противника из засады, а затем, удачно маневрируя, подбил ещё два танка противника.

Белов отметил, что танки противника не являются устойчивыми к нашим снарядам и буквально после трёх попаданий у них срывает башню.

Герой России подчеркнул, что российские танки чрезвычайно хороши, а командиры грамотно ставят задачи подчинённым. И, конечно, считает Белов, многое зависит непосредственно от личного состава, который у него самый лучший.