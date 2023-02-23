WP: Россия использует разочарование в США для завоевания симпатий на глобальном Юге

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Спустя год поле начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине раскол между поддерживающими Россию и Запад странами мира только увеличился. Об этом говорится в обнародованной 22 февраля статье американской газеты The Washington Post.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что, как считает издание, Москва «использует разочарование в США для завоевания симпатий на глобальном Юге».

При этом указывается, что конфликт на территории Украины способствовал глубокому расколу в мире, показав пределы американского влияния на быстро меняющийся в данный момент порядок в мире.

«Множество свидетельств указывают на провал попытки [Запада] изолировать [Россию]», — говорится в публикации.

Также уточняется, что на минувшей неделе власти Индии заявили о росте объема индийской торговли с Россией на 400% с начала спецоперации, а главу МИД РФ Сергея Лаврова на протяжении последних шести недель приняли в девяти странах Африки и Ближнего Востока, в том числе в ЮАР, глава МИД которой Наледи Пандор заявила о дружбе двух стран.

Кроме того, автор статьи добавляет, что, согласно информации аналитического центра Economist Intelligence Unit, в отказавшихся осуждать Россию за спецоперацию странах мира проживает две трети населения нашей планеты, а антироссийские санкции были введены только 33 государствами и столько же направляют Киеву военную помощь.

При этом отмечается, что, по мнению газеты, такая ситуация может иметь место из-за исторических претензий к западным странам: «Колониализмом, высокомерием и неспособностью Запада направить столько же ресурсов [сколько и Украине] на разрешение конфликтов и борьбу с нарушениями прав человека в других частях мира, таких как палестинские территории, Эфиопия и Демократическая Республика Конго».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джефф Янг резко высказался о сущности нынешнего украинского режима.