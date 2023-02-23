Варшава, , 08:24 — REGNUM Группа сапёров была направлена на Украину польской полицией, сообщает Wirtualna Polska. Киев просил помощи и у других стран НАТО, но помочь согласилась только Варшава. Операция по разминированию к настоящему моменту завершена.

Польские военные © Marcin Obara/EPA/ТАСС

Сапёры были направлены на Украину для проведения секретной операции по разминированию территорий. Своих специалистов в ВСУ не хватает.

Как сообщается, из 38 стран НАТО только Польша согласилась помочь Киеву с сапёрами. В Варшаве специально создали так называемый гуманитарный контингент полиции, состоящий из офицеров отдельных контртеррористических полицейских подразделений.

Вошли в группу не только сапёры, но и «члены боевых групп» для охраны участников операции, а также медицинский персонал и кинологи.

Операция была секретной, и известно о ней стало только сейчас. Проводить её начали в октябре. К настоящему моменту она завершена.