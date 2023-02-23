Минск, , 08:18 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Вооруженные силы страны одной из опор государства. Об этом белорусский лидер заявил в четверг, 23 февраля, в ходе поздравления граждан с Днем защитника Отечества.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совместных стратегических учениях Белоруссии и России «Запад-2017» в Минской области © Евгений Биятов/РИА Новости

«Наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности, настоящей школой мужества для молодежи», — говорится в сообщении Лукашенко, опубликованном пресс-службой президента.

Также Лукашенко отметил, что на данный момент Вооруженные силы Белоруссии способны противостоять любым внешним угрозам.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник Пушилина заявил о возможной активизации ВСУ в праздники