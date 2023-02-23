В Энергодаре задержан местный житель, прятавший в схроне оружие и противотанковые гранаты

Энергодар, Запорожская область, , 08:13 — REGNUM Житель города Энергодара в Запорожской области был задержан сотрудниками российских спецслужб в ходе проведения антитеррористических мероприятий в связи с хранением в схроне оружия и боеприпасов. Об этом 23 февраля рассказал представитель спецслужб РИА Новости.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что житель Энергодара был выявлен и задержан в результате отработки комплекса антитеррористических мероприятий. Мужчина скрывал в специально оборудованном схроне около десяти противотанковых кумулятивных гранат РКГ-3 с запалами, пистолет системы Макарова с запасным магазином и боеприпасы к автоматическому оружию.

Назначение найденного оружия и мотивы, заставившие жителя Энергодара оборудовать схрон, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военнослужащие Росгвардии обнаружили на территориях Запорожской и Херсонской областей тайники с боеприпасами для техники ВСУ.

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