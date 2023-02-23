Произошедшее в Таджикистане землетрясение ощущалось в Узбекистане
Ташкент, 23 февраля 2023, 08:10 — REGNUM Ранее произошедшее на территории Таджикистана землетрясение ощущалось практически во всём Узбекистане. Об этом 23 февраля сообщает Центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС страны.
Уточняется, что произошедшие в Таджикистане подземные толчки, после которых было зарегистрировано четыре афтершока, ощущались на территории Узбекистана. Так, в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях их сила составляла 4 балла, в Ташкенте, а также в Сырдарьинской и Джизакской областях — 3–4 балла, и 3 балла — во всех остальных районах республики.
При этом данных о пострадавших или разрушениях не приводится.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировали сейсмологи в Таджикистане, недалеко от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая.