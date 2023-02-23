Ташкент, 23 февраля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Ранее произошедшее на территории Таджикистана землетрясение ощущалось практически во всём Узбекистане. Об этом 23 февраля сообщает Центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Уточняется, что произошедшие в Таджикистане подземные толчки, после которых было зарегистрировано четыре афтершока, ощущались на территории Узбекистана. Так, в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях их сила составляла 4 балла, в Ташкенте, а также в Сырдарьинской и Джизакской областях — 3–4 балла, и 3 балла — во всех остальных районах республики.

При этом данных о пострадавших или разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировали сейсмологи в Таджикистане, недалеко от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая.