Армия обороны Израиля объявила о нанесении удара по сектору Газа

Тель-Авив, Израиль, , 07:56 — REGNUM Израильские военные наносят удар по объектам в секторе Газа, 23 февраля говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

ВВС Израиля (сс) Tomás Del Coro

Ранее сообщалось, что в направлении европейского государства со стороны Палестины было выпущено шесть ракет, одна из которых упала на открытой местности.

Еще пять снарядов были перехвачены израильской системой противоракетой обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 февраля военно-воздушные силы Израиля совершили авиационный обстрел сирийской столицы Дамаска. В результате атаки погибли четыре мирных жителя и один военнослужащий ВС Сирии.

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