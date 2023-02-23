В Иркутской области зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,7

Иркутск, , 07:55 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано сейсмологами на территории Иркутской области. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Землетрясение Angelo_Giordano

Подземные толчки были зарегистрированы в 07:06 по местному времени (02:06 мск) в 21 км от посёлка Алыгджер Нижнеудинского района. По данным регионального отделения МЧС, в эпицентре сейсмособытия зафиксировали толчки 6,3 балла.

Согласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков в 323 километрах от Канска составила 4,7. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

Отмечается, что жертв, пострадавших и разрушений нет, все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 7,3 в Таджикистане.

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