Манила, 23 февраля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета возле кратера действующего вулкана Майон на Филиппинах, 23 февраля заявила журналистам министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Давид Альфаро Сикейрос. Вулкан

На борту воздушного судна Cessna 340A находились двое австралийцев и двое филиппинцев. Этот рейс вылетел из международного аэропорта Бикол в Манилу еще 18 февраля.

Спустя час после вылета диспетчеры потеряли связь с экипажем. Через трое суток удалось найти обломки самолета и тела погибших.

Для поиска воздушного судна были привлечены 250 человек, в том числе и военнослужащие. Их действиям мешало то, что крушение произошло рядом с зоной вулканического извержения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в районе города Тренчин на западе Словакии упал двухмоторный самолет Diamond DA42 Twin Star. Авиакатастрофа унесла жизни четырех человек. Кроме того, в американском штате Арканзас разбился двухмоторный самолет Beech BE20. Погибли пять человек.