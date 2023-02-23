У кратера вулкана на Филиппинах упал самолет
На Филиппинах самолет потерпел крушение у кратера вулкана, погибли четыре человека
Манила, 23 февраля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета возле кратера действующего вулкана Майон на Филиппинах, 23 февраля заявила журналистам министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
На борту воздушного судна Cessna 340A находились двое австралийцев и двое филиппинцев. Этот рейс вылетел из международного аэропорта Бикол в Манилу еще 18 февраля.
Спустя час после вылета диспетчеры потеряли связь с экипажем. Через трое суток удалось найти обломки самолета и тела погибших.
Для поиска воздушного судна были привлечены 250 человек, в том числе и военнослужащие. Их действиям мешало то, что крушение произошло рядом с зоной вулканического извержения.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в районе города Тренчин на западе Словакии упал двухмоторный самолет Diamond DA42 Twin Star. Авиакатастрофа унесла жизни четырех человек. Кроме того, в американском штате Арканзас разбился двухмоторный самолет Beech BE20. Погибли пять человек.