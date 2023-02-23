Киев, 23 февраля, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джефф Янг 23 февраля на своей странице в Twitter резко высказался о сущности нынешнего украинского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Янг считает его нацистским и марионеточным.

«Спонсируемый США переворот в 2014 году превратил Украину в марионетку Вашингтона. Она полностью контролируется Госдепартаментом США, ЦРУ, Пентагоном, НАТО и группами вооруженных до зубов украинских нацистов», — сказал Янг.

Так политик отреагировал на пост пользователя соцсети, написавшего, что суверенитет Украины закончился в 2014 года.