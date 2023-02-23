Госдеп США удалил пресс-релиз от имени G7 с осуждением России
Вашингтон, 23 февраля 2023, 07:29 — REGNUM Пресс-релиз от имени глав МИД стран «Большой семерки» (G7) с осуждением действий Российской Федерации удалил 22 февраля Госдепартамент США со своего официального сайта.
Госдеп опубликовал и разослал ведущим мировым СМИ заявление, в котором главы МИД стран G7 осуждают «безответственную ядерную риторику» Москвы. Также в документе указывалось, что Запад не откажется от поддержки Украины.
Документ появился через некоторое время после выступления российского лидера Владимира Путина перед Федеральным собранием, в котором президент России сообщил о приостановке участия страны в ДСНВ.
При этом текст заявления Госдепа США полностью совпал с публикацией от 30 сентября 2022 года. В американском внешнеполитическом ведомстве не стали комментировать инцидент и воздержались от рассылки информации о допущенной оплошности.
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