Вашингтон, 23 февраля, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Пресс-релиз от имени глав МИД стран «Большой семерки» (G7) с осуждением действий Российской Федерации удалил 22 февраля Госдепартамент США со своего официального сайта.

Иван Шилов ИА REGNUM Департамент США

Госдеп опубликовал и разослал ведущим мировым СМИ заявление, в котором главы МИД стран G7 осуждают «безответственную ядерную риторику» Москвы. Также в документе указывалось, что Запад не откажется от поддержки Украины.

Документ появился через некоторое время после выступления российского лидера Владимира Путина перед Федеральным собранием, в котором президент России сообщил о приостановке участия страны в ДСНВ.

При этом текст заявления Госдепа США полностью совпал с публикацией от 30 сентября 2022 года. В американском внешнеполитическом ведомстве не стали комментировать инцидент и воздержались от рассылки информации о допущенной оплошности.