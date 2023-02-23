Гагин предрек поражение ВСУ в Артёмовске
Донецк, 23 февраля 2023, 07:24 — REGNUM Вооруженные формирования Украины при любых обстоятельствах потеряют Артёмовск (ДНР), несмотря на то, что пока удерживают город, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
«Если говорить о ситуации по Артёмовску, они его обороняют, но в любом случае они его потеряют. Потому что, во-первых, за нами — правда, и мы сильнее», — сказал Гагин в комментарии РИА Новости.
Он отметил, что ВСУ так и не смогли превратить населенный пункт в город-крепость. Кроме того, вооруженные формирования Украины в Артёмовске теряют большое число своих бойцов.
Гагин также сообщил, что киевские власти направляют в город силы националистических батальонов. Он считает, что и этот шаг не изменит ситуацию для Украины, а представители нацбатальонов станут заградотрядами для других подразделений ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ продолжают удерживать Артёмовск и не планируют оставлять его.
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