Донецк, 23 февраля, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины при любых обстоятельствах потеряют Артёмовск (ДНР), несмотря на то, что пока удерживают город, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«Если говорить о ситуации по Артёмовску, они его обороняют, но в любом случае они его потеряют. Потому что, во-первых, за нами — правда, и мы сильнее», — сказал Гагин в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что ВСУ так и не смогли превратить населенный пункт в город-крепость. Кроме того, вооруженные формирования Украины в Артёмовске теряют большое число своих бойцов.

Гагин также сообщил, что киевские власти направляют в город силы националистических батальонов. Он считает, что и этот шаг не изменит ситуацию для Украины, а представители нацбатальонов станут заградотрядами для других подразделений ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ продолжают удерживать Артёмовск и не планируют оставлять его.