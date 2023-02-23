В США эксперты изучили влияние ветряной энергетики на гибель китов
В США не нашли связи между гибелью китов и строительством ветряных станций
Вашингтон, 23 февраля, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Комиссия по морским млекопитающим США заявила об отсутствии связи между гибелью китов и развитием ветряной энергетики, сообщает 22 февраля телеканал Fox News.
Этой зимой на атлантическое побережье США волнами было выброшено 16 мёртвых китов. Резкое увеличение за последнее время количества погибших китов вызвало у некоторых общественных организаций и средств массовой информации предположение о том, что смерть морских гигантов связана со строительством в прибрежных районах ветровых электростанций.
Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований США и Бюро по управлению энергией океана США уже заявляли, что гибель китов не вызвана развитием ветряной энергетики.
Сейчас этот вывод подтвердила и Комиссия по морским млекопитающим. Проведённое учёными вскрытие погибших китов показало, что причиной 40% случаев смерти стали корабли или рыболовные снасти.
По мнению комиссии, увеличение популяции китов неизбежно приводит к усилению риска их столкновения с кораблями в прибрежной зоне США.