Вашингтон, 23 февраля, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Комиссия по морским млекопитающим США заявила об отсутствии связи между гибелью китов и развитием ветряной энергетики, сообщает 22 февраля телеканал Fox News.

Кит

Этой зимой на атлантическое побережье США волнами было выброшено 16 мёртвых китов. Резкое увеличение за последнее время количества погибших китов вызвало у некоторых общественных организаций и средств массовой информации предположение о том, что смерть морских гигантов связана со строительством в прибрежных районах ветровых электростанций.

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований США и Бюро по управлению энергией океана США уже заявляли, что гибель китов не вызвана развитием ветряной энергетики.

Сейчас этот вывод подтвердила и Комиссия по морским млекопитающим. Проведённое учёными вскрытие погибших китов показало, что причиной 40% случаев смерти стали корабли или рыболовные снасти.

По мнению комиссии, увеличение популяции китов неизбежно приводит к усилению риска их столкновения с кораблями в прибрежной зоне США.