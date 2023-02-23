Французский политик Филиппо рассказал, к чему приведёт Запад падающий и блуждающий Байден

Париж, , 06:58 — REGNUM Президент США Джозеф Байден, регулярно попадающий в курьезные ситуации, ведёт Запад навстречу третьей мировой войне. Такое заявление сделал 22 февраля французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в своём Twitter.

Джо Байден у самолета (сс) The White House

«Байден навернулся, выходя из самолета в Киеве. Вечером он шмякнулся, возвращаясь в свой самолет. А вчера он заблудился на красной дорожке. И именно за этим человеком нас просят идти навстречу третьей мировой войне…»— написал Филиппо.

Филиппо неоднократно выступал с критикой оказания Западом военной помощи Киеву, поскольку военные поставки лишь затягивают конфликт на территории Украины. Недавний визит Байдена в Киев Филиппо назвал попыткой раскрутить конфликт на глобальном уровне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден упал, поднимаясь по трапу самолёта в Варшаве. Американский лидер не в первый раз испытывает трудности при посадке в самолет. В марте 2022 года он трижды падал, поднимаясь на борт, готовящийся к полёту в Атланту.

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