Старший прапорщик Ильнур Алимбеков спас более 600 военнослужащих
Москва, 23 февраля 2023, 06:57 — REGNUM Более 600 военнослужащих были спасены в зоне специальной военной операции благодаря профессиональным действиям старшего прапорщика Вооруженных сил РФ Ильнура Алимбекова, 23 февраля сообщает в своем телеграм-канале Министерство обороны России.
Он отвечал за медицинское обеспечение батальонной тактической группы. Алимбеков занимался эвакуацией раненых и оказывал им медпомощь на борту вертолета Ми-8, в котором был установлен реанимационный модуль.
Рассказ о старшем прапорщике ВС РФ Ильнуре Алимбекове. Минобороны России.
Кроме того, старший прапорщик помогал пациентам после неотложных операций в полевых госпиталях.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля сотрудники передвижной медицинской группы Медицинского отряда спецназначения Вооруженных сил РФ рассказали, что ВСУ выслеживают российских военных врачей с беспилотных летательных аппаратов, а после обстреливают из минометов.
Читайте ранее в этом сюжете: Российский военный рассказал, как ВСУ охотятся на военврачей