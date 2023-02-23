Москва, 23 февраля, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Более 600 военнослужащих были спасены в зоне специальной военной операции благодаря профессиональным действиям старшего прапорщика Вооруженных сил РФ Ильнура Алимбекова, 23 февраля сообщает в своем телеграм-канале Министерство обороны России.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Он отвечал за медицинское обеспечение батальонной тактической группы. Алимбеков занимался эвакуацией раненых и оказывал им медпомощь на борту вертолета Ми-8, в котором был установлен реанимационный модуль.

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Кроме того, старший прапорщик помогал пациентам после неотложных операций в полевых госпиталях.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля сотрудники передвижной медицинской группы Медицинского отряда спецназначения Вооруженных сил РФ рассказали, что ВСУ выслеживают российских военных врачей с беспилотных летательных аппаратов, а после обстреливают из минометов.