Старший прапорщик Ильнур Алимбеков спас более 600 военнослужащих
Минобороны РФ сообщило о спасении более 600 военнослужащих старшим прапорщиком Ильнуром Алимбековым
Москва, 23 февраля, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Более 600 военнослужащих были спасены в зоне специальной военной операции благодаря профессиональным действиям старшего прапорщика Вооруженных сил РФ Ильнура Алимбекова, 23 февраля сообщает в своем телеграм-канале Министерство обороны России.
Он отвечал за медицинское обеспечение батальонной тактической группы. Алимбеков занимался эвакуацией раненых и оказывал им медпомощь на борту вертолета Ми-8, в котором был установлен реанимационный модуль.
Кроме того, старший прапорщик помогал пациентам после неотложных операций в полевых госпиталях.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля сотрудники передвижной медицинской группы Медицинского отряда спецназначения Вооруженных сил РФ рассказали, что ВСУ выслеживают российских военных врачей с беспилотных летательных аппаратов, а после обстреливают из минометов.