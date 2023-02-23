Тушение пожара на складе в Красноярске может занять несколько дней

Красноярск, , 07:01 — REGNUM В Красноярске на складе холодильников вспыхнул сильный пожар, сообщает 23 февраля телеграм-канал ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар. Красноярск ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сообщение о пожаре поступило в 11:22 по местному времени. Из здания сразу было эвакуировано около десяти человек. Несмотря на усилия пожарных, пламя продолжало распространяться по территории склада.

Только к 19:30 пожар удалось локализовать на площади в 13 200 кв. м. Работы по тушению пожара будут продолжаться до его полной ликвидации. Предполагается, что это может занять несколько дней. В борьбе с пожаром в общей сложности участвовали 123 человека и 43 единицы техники.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.