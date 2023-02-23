Красноярск, 23 февраля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. В Красноярске на складе холодильников вспыхнул сильный пожар, сообщает 23 февраля телеграм-канал ГУ МЧС по Красноярскому краю.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Пожар. Красноярск

Сообщение о пожаре поступило в 11:22 по местному времени. Из здания сразу было эвакуировано около десяти человек. Несмотря на усилия пожарных, пламя продолжало распространяться по территории склада.

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Только к 19:30 пожар удалось локализовать на площади в 13 200 кв. м. Работы по тушению пожара будут продолжаться до его полной ликвидации. Предполагается, что это может занять несколько дней. В борьбе с пожаром в общей сложности участвовали 123 человека и 43 единицы техники.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.