Вашингтон, 23 февраля, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Вопросы, связанные с ситуацией на Украине, власти США используют для отвлечения внимания Организации американских государств (ОАГ) от накопившихся проблем Запада. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба посольства России в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В российской дипмиссии указали, что намерение США отвлечь внимание членов ОАГ от накопившихся проблем в Западном полушарии стало очевидным. Обсуждение ситуации вокруг Украины произошло на площадке ОАГ вопреки призывам участников воздержаться от включения в повестку дня «непрофильного для межамериканской структуры кризиса евробезопасности».

Также в российском посольстве отметили равнодушие Вашингтона на фоне обеспокоенности членов ОАГ разгулом организованной преступности на Гаити. Страны региона неоднократно поднимали тему контрабанды оружия на территорию островного государства из США, но отклика Белого дома добиться не удалось.