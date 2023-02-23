Минобороны России сообщило о подготовке Украиной провокации с инсценировкой атаки из Приднестровья

Москва, , 06:33 — REGNUM Украина в ближайшее время готовится осуществить провокацию против Приднестровья с участием отрядов ВСУ, которые должны будут инсценировать наступление с приднестровской территории, сообщает 23 января в своем телеграм-канале Министерство обороны России.

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Украинских диверсантов переоденут в российскую форму. К постановке наступления также планируется привлечь боевиков националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Отмечается, что Минобороны России внимательно следит за обстановкой на границе Приднестровья с Украиной и готово к любому развитию ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Минобороны РФ предупредило, что Украина планирует инсценировать заражение местности в районе одного из радиационно опасных объектов и уже получило из Европы груз для осуществления этой провокации.