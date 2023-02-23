Токио, 23 февраля, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Император Японии Нарухито по случаю своего 63-летия провёл в императорском дворце пресс-конференцию, сообщает 22 февраля информационное агентство Киодо Цусин.

Imperial Household Agency of Japan Император Нарухито

На ней он выразил глубокую скорбь по поводу страданий людей в конфликтах по всему миру и вознёс молитвы о мире в Японии и во всех остальных странах. Нарухито заявил о важности участия в диалоге для преодоления разногласий и сотрудничества в решении проблем не только в Японии, но и за её пределами.

«Каждый из нас снова должен спросить себя, что он может сделать для достижения мира во всём мире», — добавил он.

Император также выразил надежду, что люди будут поддерживать друг друга в преодолении таких проблем, как пандемия COVID-19 и стремительный рост стоимости жизни.

Напомним, что Нарухито, восшедший на престол в 2019 году, в соответствии с конституцией Японии не обладает никакой властью, а лишь является «символом единства нации и государства».