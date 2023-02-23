Лондон, 23 февраля, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Производство ставшего легендарным 12-цилиндрового двигателя W12 прекратит британская компания Bentley. Об этом 22 февраля сообщил журналистам председатель и исполнительный директор Bentley Адриан Холлмарк.

Bentley

«Когда мы впервые выпустили W12 в 2003 году, мы знали, что у нас теперь есть мощный двигатель, который будет продвигать вперед и наши автомобили, и наш бренд. Спустя 20 лет и более 100 000 выпущенных двигателей W12 пришло время отказаться от этой ставшей культовой силовой установки, поскольку мы делаем шаги в направлении электрификации», — пояснил Холлмарк.

Уточняется, что последние экземпляры легендарного мотора будут собраны и выпущены в апреле 2024 года. Затем все специалисты, занятые в сборке W12, пройдут переобучение и займут другие должности. Завод по производству двигателей будет переориентирован на сборку гибридных установок с уменьшенным количеством цилиндров на основе двигателей V8 и V6.

Стоит отметить, что двигатели W12 собираются вручную командой специалистов, время изготовления такого двигателя составляет 6,5 часа. Моторы проходят трехчасовую стендовую проверку. Кроме того, каждую неделю один двигатель проходит расширенный цикл испытаний, после чего полностью разбирается для проверки.