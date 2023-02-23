Вашингтон, Токио и Сеул провели совместные военно-морские учения
Токио, 23 февраля 2023, 07:06 — REGNUM Япония провела совместные с США и Южной Кореей военно-морские учения, сообщает 22 февраля агентство Киодо Цусин.
Учения прошли в Японском море. С японской стороны в них принял участие эскадренный миноносец морских сил Японии «Атаго», оснащённый боевым комплексом «Иджис». Американские и южнокорейские боевые корабли тоже были оснащены комплексом «Иджис».
Во время учений отрабатывался обмен в боевой обстановке информацией между кораблями.
Эксперты отмечают, что учения прошли сразу после запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты.
Напомним, что 18 февраля КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», способную достичь территории США. Ракета упала в море в экономической зоне Японии.
Читайте ранее в этом сюжете: Токио запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за пусков ракет КНДР