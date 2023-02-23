Израиль сообщил о шести ракетах, выпущенных из сектора Газа

Тель-Авив, Израиль, , 06:05 — REGNUM Неизвестные выпустили из сектора Газа в сторону Израиля шесть ракет, одна из которых упала на открытой местности, сообщили 23 февраля в пресс-службе израильской армии.

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Остальные пять снарядов удалось перехватить средствами противоракетной обороны (ПРО) Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля израильские военные обнаружили и сбили небольшой летательный аппарат в небе над сектором Газа. 11 февраля средства противоракетной обороны Израиля также перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа. Снаряд был уничтожен на границе с Палестиной.

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