Тель-Авив, Израиль, 23 февраля, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Неизвестные выпустили из сектора Газа в сторону Израиля шесть ракет, одна из которых упала на открытой местности, сообщили 23 февраля в пресс-службе израильской армии.

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Остальные пять снарядов удалось перехватить средствами противоракетной обороны (ПРО) Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля израильские военные обнаружили и сбили небольшой летательный аппарат в небе над сектором Газа. 11 февраля средства противоракетной обороны Израиля также перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа. Снаряд был уничтожен на границе с Палестиной.