В округе Орандж в США злоумышленник за день совершил три последовательных убийства

Штат Калифорния, США, , 05:56 — REGNUM Ребёнок и двое взрослых погибли в результате последовательных нападений, совершённых в один день вооружённым злоумышленником в американском штате Калифорния, в округе Орандж. Об этом 22 февраля сообщил шериф округа Орандж Джон Мина в своём Twitter.

Стрельба ru.torange.biz

Как уточнил шериф, репортер телеканала News 13 и фотограф получили огнестрельные ранения во время репортажа с места нападения на женщину и девятилетнюю девочку, в которых стреляли в их собственном доме. Один из сотрудников News 13 скончался. Девочка, второй журналист и женщина были госпитализированы, но ребёнка спасти не удалось.

Журналисты телеканала работали рядом с местом, где утром того же дня была убита молодая женщина. Отмечается, что нападение на женщину с ребёнком произошло практически одновременно.

Двое пострадавших — репортёр и мать девочки — остаются в больнице, их состояние врачи оценили как критическое. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в стрельбе — это местный житель 19 лет. Мотивы его поступков остаются неизвестными.

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