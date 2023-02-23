Бронегруппы ВДВ России уничтожили опорный пункт ВСУ
Москва, 23 февраля 2023, 05:48 — REGNUM Бронированные группы Воздушно-десантных сил России при поддержке минометных расчетов и штурмовых подразделений ликвидировали большое количество военных ВСУ в зоне специальной военной операции по денацификации Украины, 22 февраля сообщило в своем телеграм-канале Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало запись с кадрами боевой работы десантников. Опорный пункт ВСУ был обнаружен разведывательным отрядом ВДВ в лесном массиве с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Боевая работа бронегруппы и минометных расчетов ВДВ. Минобороны РФ
Десантно-штурмовое подразделение совершило марш на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ и открыло шквальный огонь по противнику. При ударе по ВСУ также были задействованы два минометных расчета с минометами калибра 82 мм «Поднос».
Помимо успешно проведенного штурма, российские военнослужащие также смогли захватить трофейное вооружение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир парашютно-десантного батальона ВС РФ с позывным Граф в беседе с РИА Новости рассказал, что подразделения ВДВ России каждый день двигаются вперёд в зоне спецоперации по денацификации Украины.
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