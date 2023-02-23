Вашингтон, 23 февраля, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Дочь и зять бывшего президента США Дональда Трампа — Иванка Трамп и Джаред Кушнер вызваны в суд для дачи показаний о событиях 6 января 2021 года в Вашингтоне, сообщает 22 февраля телеканал Fox News.

Max Goldberg Джаред Кушнер с семьёй Трампов. 2016

Иванка Трамп и Кушнер были вызваны в суд для дачи показаний перед большим жюри о предполагаемых попытках экс-президента Трампа отменить выборы 2020 года и его роли в захвате Капитолия США 6 января 2021 года.

Повестку о вызове в суд подписал специальный прокурор Джек Смит, расследующий события 6 января.

Ранее Смит вызвал в суд бывшего главу администрации Трампа Марка Медоуза и бывшего вице-президента Майка Пенса после нескольких месяцев переговоров между юридической командой Пенса и федеральной прокуратурой.

Трамп провел дни, предшествовавшие 6 января 2021 года, оказывая давление на Пенса, чтобы тот отклонил результат, несмотря на то, что у Пенса не было на это полномочий. Пенс был в Капитолии США, председательствуя на совместном заседании Конгресса, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолийский холм.

Пенс заявил, что планирует оспорить повестку специального прокурора и при необходимости отправить жалобу на неё в Верховный суд США.

Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, недовольные результатом президентских выборов, ворвались в здание Конгресса США.